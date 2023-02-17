У Сумській ОВА спростовують інформацію про десять тисяч російських військових поблизу з кордоном

Влада звернулася до правоохоронних органів.
У Сумській обласній військовій адміністрації спростовують інформацію про те, що поблизу з кордоном РФ окупанти на території сконцентрували велике угруповання військ.
Про це 18 лютого повідомили у пресслужбі.
"Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з м. Суми не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано", - наголосили в ОВА.
Наголошується, що в ОВА вже звернулися до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних.
За попередньою інформацією, "це не що інше як інформаційно-психологічна операція".
Нагадаємо, The Times з посланням на старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова повідомило, що нібито на території РФ поблизу з Сумською областю окупанти сконецентрували велике угруповання військ. Зокрема, йдеться про десять тисяч солдатів.
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