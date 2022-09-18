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У Сватове прилетіла "бавовна": Гайдай розповів про ліквідацію 200 окупантів на Луганщині

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У Сватове прилетіла "бавовна": Гайдай розповів про ліквідацію 200 окупантів на Луганщині

Фото: ДСНС

У тимчасово окупованому місці Сватове Луганської області в ніч проти 18 вересня прилетіла "бавовна".

Вибухи пролунали на території колишньої автостанції, яку переладнали в готель і там дислокувались російські окупанти. 

Про це в етері телемарафону 18 вересня сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

"Що стосується "бавовни", то можу сказати, що вона відбувається влучно. "Бавовна" прилітає у готелі чи гуртожитки, де проживають представники російської армії. У них за останній час великі втрати. Тільки сьогодні вночі в Сватовому стався вибух у колишній автостанції. Там загинуло орієнтовно 200 солдат РФ. Зараз вони активно стягують війська на лінію фронту та готуються до оборони. Але склади теж підриваються і з боєкомплектом у них можуть бути проблеми. Окупанти повністю глушать зв'язок. Тривають перевірки місцевих", - сказав Гайдай. 

Гайдай наголосив, що росіяни готуються до оборони - стягують особовий склад, техніку та створюються оборонні споруди. Голова ОВА додав, що ЗСУ можуть звільнити той чи інший населений пункт, але ціна цього буде надто високою. 

"Кожна операція буде ретельно продумана і реалізована, як це було на Харківщині", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, жителів Сватівського району змушують воювати проти Збройних Сил України. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
190
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