У Сватовому на Луганщині знищили склад боєприпасів окупантів

За інформацією каналу "Стратком ЗСУ", росіяни звозили туди боєкомплект майже 2 тижні.

У Сватовому на окупованій Луганщині стався вибух на складі з боєкомплектами російських окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".

"Передаємо привіт ворожому ППО, яке мало б захищати Сватове, але як завжди не захистило! Склад БК – все. Росіяни та місцева вата тихенько туди звозили БК (боєкомплект. – Ред.) майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість "Уралів", які заїжджають на базу", – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що інцидент стався вчора, 1 січня. Зазначимо, що цю інформацію репостнув голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у себе в соцмережах.

Нагадаємо, новорічної ночі, рівно опівночі було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків".

Офіційно Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих.

Пізніше стало відомо, що внаслідок схожого "прильоту" в Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 окупантів.

Читайте також: