У Світлодарську на Донеччині ЗСУ знищили два ЗРК Бук-М3: з'явилося відео

Обидва ЗРК намагалися захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупантів.

У тимчасово окупованому Світлодарську Бахмутського району Донецької області Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ і зазначає, що подія сталася у суботу, 16 вересня.

"Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ", - йдеться у дописі під відео.

У Світлодарську на Донеччині ЗСУ знищили два ЗРК Бук-М3

Нагадаємо, Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області. Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генштабі Збройних сил України.

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