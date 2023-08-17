У "свіжих" російських ракетах знаходять іноземні компоненти попри санкції Заходу — Повітряні сили

У ворожих ракетах фахівці знаходять багато компонентів іноземного походження, виробництво яких Росія не може налагодити на своїй території.

Ракети і дрони, якими Росія завдає ударів по Україні, містять іноземні компоненти. Хоча проти цього запроваджені численні санкції у всьому світі.

Про це 17 серпня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, з уламками від російських ракет працюють спеціалісти центрів досліджень. Вони проводять аналіз обладнання, яке знаходять всередині ворожих ракет. Зокрема, там фахівці виявляють багато компонентів іноземного походження, виробництво яких Росія не могла б налагодити у себе.

"Країнам Заходу, виробникам показували, що ось ракета, ось дрон, ось запчастина, ось фірма яка її робить. На жаль, продовжують такі запчастини якось доходити до країни-окупанта. Мова ж не тільки про "Шахеди", але й про інші товари військового призначення, які Росія продовжує виготовляти", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що багато ракет, гелікоптерів, літаків, які сходять з конвеєра в Росії, потребують сучасних технологій, яких у самій РФ немає.

"Росія не має таких технологій сьогодні і виробництв, щоб їх створювати самій. Тому санкції потрібно не лише оголошувати, але їх потрібно контролювати, дотримуватись і впливати на цей процес усім разом, всім світовим лідерам, які можуть на це вплинути", - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак раніше розповів, що у ракетах Х-101, якими Росія обстріляла Україну 15 серпня, знайшли близько 30 іноземних мікросхем. До того ж, ці ракети були виготовлені росіянами цього року.

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