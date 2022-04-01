У Сєвєродонецьку ворог від ранку знищує місто і не дає можливості людям виїхати

У Сєвєродонецьку ворог від ранку знищує місто і не дає можливості людям виїхати

У підвалах люди, що вижили, благають про допомогу - хліб і ліки.

У Сєвєроднецьку горять будинки. Рашисти від ранку знищують цивільну інфраструктуру й не дають можливості людям виїхати. Важкі обстріли міста не вщухають навіть вдень. Місто на межі - немає води, тепла і світла. У підвалах іще є діти.

Про це йдеться в ТСН.

Страх, біль і сльози - Сєвєродонецьк стоїть у руїнах. Панелі звисають з багатоповерхівок, випалені поверхи і згорілі цілі мікрорайони.

Віктор залишився у місті із своєю собакою, але після удару окупантів фосфорними мінами думає про евакуацію. «Вночі о 12 годині пішли заграви, я зрозумів, що свисти пройшли, почало спалахувати, не тухне і не гасне. Намагаюся поїхати зі своїм собакою, валізу зібрано, чекаю першої нагоди», - розповідає чоловік.

На пустих вулицях свище вітер, гойдаються обірвані електродроти. У місті немає світла, води і газу. Вирви на дитячому майданчику, вирви у дворі, згорілі автомобілі і кіптява з квартир. Рашисти цілодобово стирають з землі мирне містечко. «Гради», ствольна артилерія окупантів б’ють по житлових кварталах. Сергій годину тому дивом уцілів із сином. Ракети вибухнули під вікнами. «Одразу страшний вибух стався, в середу до будинку потрапив цей снаряд, скло вилетіло, ми одразу, всі сусіди вискочили і побігли в підвал», - розповідає чоловік.

Щогодини у місті руйнується і горить інфраструктура від влучань снарядів окупантів. Рятувальники, ризикуючи життям, виїздять гасити пожежі. Містяни, що лишилися, - це люди старшого віку, але є і діти. У діда Володимира не має куди їхати, хотів би, аби хоч внуки втекли від війни.

Люди самотужки намагаються дістатись пунктів евакуації. Йдуть під обстрілами з дітьми та тваринами. Снаряди зі свистом літають вулицею, шукаючи свою страшну жертву.

Догоряє супермаркет і будинок навпроти. У підвалах люди, що вижили. благають про допомогу - хліб і ліки.

У Сєвероднецьку горять будинки – у місті немає води, тепла і світла

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