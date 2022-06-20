У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні: Гайдай розповів про "вкрай важку" ситуацію на Луганщині

У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні: Гайдай розповів про "вкрай важку" ситуацію на Луганщині

Крім того, сьогодні цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ.

На всій лінії Луганського фронту – вкрай важка ситуація, росіяни розпочинають широкомасштабний наступ.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російська армія накопичила достатню кількість резервів для широкомасштабного наступу і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області.

У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".

Гайдай спростував, що українські захисники перебувають в оточенні, більш того – завдають суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені окупантами.

"Тому пропагандистські новини про якісь "ультиматуми" – маячня", – запевнив голова ОВА.

Росіяни наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", розташовані поблизу населені пункти перебувають під постійними обстрілами.

Крім того, сьогодні цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Майже весь день місто обстрілюють з перервами на кілька хвилин. Кількість жертв встановити наразі неможливо.

Раніше Сергій Гайдай розповів, що з "гарячих сіл" Луганщини евакуювали 53 людини.

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