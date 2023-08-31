Комунальне підприємство замовило техніку майже на 40 мільйонів, хоча місто перебуває в окупації

В тролейбусному управлінні виправдалися тим, що вірять в деокупацію Сєвєродонецька.

В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку КП замовило комунальну техніку на суму в 38 млн гривень.

Про це йдеться на сайті ProZorro.

Як зазначається, КП “Сєвєродонецьке тролейбусне управління” міськради тимчасово окупованого міста за результатами тендеру замовило у компанії Автоскладальне підприємство "Кобальт" комунальну техніку на 38 млн гривень.

Підприємство виграло тендер без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не подав заявку.

У тендері щодо Сєвєродонецька йдеться про закупівлю:

двох самоскидів KDT-35/3BKM вартістю 5,4 млн гривень кожний;

двох дорожніх комбінованих машин MSV-5/17CIST загальною вартістю 15 млн гривень;

однієї комбінованої автоцистерни MSV-5/07-DJT за 5,49 млн гривень;

каналопромивної машини KCJ-100.02Y09 за 6,69 млн гривень.

Спочатку КП повинно було внести аванс у розмірі 20% від загальної суми - а це понад 7,59 млн гривень. Поставити техніку повинні у місто Дніпро до 31 грудня.

Водночас у тролейбусному управлінні обґрунтували закупівлі тим, що не мають сумнівів у деокупації Сєвєродонецька. Так, вони вживають “заходи з формування необхідних ресурсів для підтримки життєзабезпечення громадян” та відновлення пошкодженої інфраструктури після звільнення міста.

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили про важкі бої на Східному напрямку.

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