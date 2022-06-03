У Сєвєродонецьку нацгвардійці підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів (фото)

Бійці Нацгвардії України 3 червня в Сєвєродонецьку підбили російську військову техніку та взяли в полон двох членів ворожого екіпажу.
Після влучного пострілу по танку окупанти намагалися втекти, проте їм це не вдалося.
Про це пресслужба НГУ повідомила в Мережі.
"Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили танк та взяли в полон двох окупантів. Гвардійці виявили російський танк, який маневрував вулицями. Чітким пострілом захисники вразили броньовану техніку орків та захопили ворожий екіпаж, що намагався втекти", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 3 червня українські військові змогли деокупувати 20% захопленого росіянами Сєвєродонецька.
Влада Луганської області повідомила, що окупанти щодня в Сєвєродонецьку втрачають і живу силу, і свою техніку. Й ймовірність, що ЗСУ підуть там в контрнаступ.
Читайте також:
- Ситуація на Донбасі на 100-й день війни: Генштаб повідомляє про примусову мобілізацію та штурм житлових районів Сєвєродонецька
- Морські піхотинці знищили танк окупантів з української "Стугни-П" та зняли це на відео
- "Сьогодні досить проста тактика росіян": Подоляк назвав ключову ціль окупантів в Україні