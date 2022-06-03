У Сєвєродонецьку нацгвардійці підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів (фото)

У Сєвєродонецьку нацгвардійці підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів (фото)

Бійці Нацгвардії України 3 червня в Сєвєродонецьку підбили російську військову техніку та взяли в полон двох членів ворожого екіпажу.

Після влучного пострілу по танку окупанти намагалися втекти, проте їм це не вдалося.

Про це пресслужба НГУ повідомила в Мережі.

"Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили танк та взяли в полон двох окупантів. Гвардійці виявили російський танк, який маневрував вулицями. Чітким пострілом захисники вразили броньовану техніку орків та захопили ворожий екіпаж, що намагався втекти", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 3 червня українські військові змогли деокупувати 20% захопленого росіянами Сєвєродонецька.

Влада Луганської області повідомила, що окупанти щодня в Сєвєродонецьку втрачають і живу силу, і свою техніку. Й ймовірність, що ЗСУ підуть там в контрнаступ.

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