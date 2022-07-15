У Сєвєродонецьку "несподівано" підірвалося авто з окупантами - Гайдай

В майже повністю захопленій росіянами Луганській області зростає невдоволення окупаційною владою.
У Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста 14 липня "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – у тяжкому стані.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують.
Також Гайдай наголосив, що наразі точно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах Луганської області.
"Достовірно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах. Полювання за людьми із "неправильною" позицією окупанти не припиняють. Прикро, що цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян", - написав він та додав, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – "нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно".
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 142-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні
- "Таке завдання можна виконати": Данілов назвав умови, за яких Україна може перемогти до кінця року
- ЗСУ переходять до третього етапу війни: військовий експерт пояснив, що це означає