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У Сєвєродонецьку "несподівано" підірвалося авто з окупантами - Гайдай

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У Сєвєродонецьку "несподівано" підірвалося авто з окупантами - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

В майже повністю захопленій росіянами Луганській області зростає невдоволення окупаційною владою.

У Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста 14 липня "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. 

Також Гайдай наголосив, що наразі точно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах Луганської області.

"Достовірно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах. Полювання за людьми із "неправильною" позицією окупанти не припиняють. Прикро, що цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян", - написав він та додав, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – "нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 142-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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