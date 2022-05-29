У Сєвєродонецьку окупанти не мають успіху, закріпилися лише на околицях міста - ОВА

У Сєвєродонецьку окупанти не мають успіху, закріпилися лише на околицях міста - ОВА

Ворог продовжує обстріли інших населених пунктів Луганської області.

Ситуація у Луганській області залишається важкою. Однак у Сєвєродонецьку ворог не має успіху, там, де йому вдалося закріпитись – у готелі "Мир", на околицях міста, там вони і залишаються.

Про це 29 травня в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він також наголосив, що у Сєвєродонецьку росіяни зазнають втрат, армія України постійно їх обстрілює та вибиває з готеля.

"Поки вони там ховаються, але далі пройти не можуть. Тіктотери кадирівські вже зняли відосик, що нібито Сєвєродонецьк під контролем, все нормально, ми все захопили. Я запрошую будь якого тіктокера, зніміть будь ласка відео, сподіваюсь, воно буде останнє, десь з центра міста, а не в якійсь будці на фоні прапора. Тож ще раз говорю, наші хлопці тримають лінію оборони, ворог немає там успіху, нічого він не зайняв. Сєвєродонецьк наш", - наголосив він.

Що стосується інших населених пунктів Луганської області, які підконтрольні Україні: йдуть обстріли всієї території. В напрямку Золоте, Катеринівка, Тошківка.

ЗСУ вибили ворога з Тошківки і закріпились там.

Напрямок Попасної – прийшло підкріплення і військові вибили ворога в напрямку Комишуваха-Попасна, відкинули його на пару кілометрів.

Гайдай наголосив, що обстріли "дороги життя" – траси Лисичанськ-Бахмут зменшились. І військовим допомога і гуманітарні вантажі до міста Сєвєродонецьк доїжджають. У місті все ще залишається близько 15 тис. людей.

Щодо ситуації з водою та електропостачанням, ситуація важка, але не критична. У місті є генератори, довозять сонячні панелі.

Нагадаємо, у Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку: загинула дівчина.

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