У Сєвєродонецьку перебито газопровід: у низці населених пунктів немає газопостачання

У Сєвєродонецьку перебито газопровід: у низці населених пунктів немає газопостачання

Загалом не мають палива 131 944 абоненти.

У Сєвєродонецьку Луганської області внаслідок обстрілів окупантів перебито газопровід, а тому без палива опинилася кілька населених пунктів.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, загалом без газопостачання в Луганській області перебувають 36 населених пунктів: 30 повністю, а шість частково. Загалом це 131 944 абоненти.

Внаслідок російського вторгнення знов є проблеми з газопостачанням у частині Сєвєродонецька. Також ворожими обстрілами пошкоджено газопроводи в Новодружеську та Малорязанцевому, де блакитне паливо відсутнє у понад у 1 500 абонентів.

Крім того, знеструмленими залишаються 30 населених пунктів: 13 частково та 17 повністю. Без світла в області 95 938 споживачів.

Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково у Гірській громаді та Лисичанську.

Як повідомлялося, до деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли армії країни-агресорки Росії дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах.

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