У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську горять десятки житлових будинків: багато загиблих і постраждалих (фото)

У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську горять десятки житлових будинків: багато загиблих і постраждалих (фото)

Окупанти обстрілюють колони автобусів і точки збору людей, звідки планували евакуацію.

Російські загарбники вкотре хотіли захопити Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, що на Луганщині. Ворог продовжує цинічно обстрілювати мирне населення. Окупанти завдають ударів і вночі, і вдень.

Про це інформують у ДСНС.

Також читайте Російські окупанти мінують сільськогосподарські угіддя - МВС

У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську протягом ночі палали десятки житлових будинків. Багато загиблих і постраждалих серед мирного населення. Точну кількість наразі у ДСНС не називають.

Рятувальники ДСНС Луганщини продовжують допомагати людям вибратися з під завалів, привозять людям воду та допомагають органам влади з евакуацією людей в безпечні місця.

"Але російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають. Режиму тиші немає – гуманітарного коридору сьогодні не буде. Російські війська обстрілюють колони автобусів та точки збору людей, звідки планувалась евакуація", - додали у пресслужбі ДСНС.

Читайте також: