У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську горять десятки житлових будинків: багато загиблих і постраждалих (фото)

Окупанти обстрілюють колони автобусів і точки збору людей, звідки планували евакуацію.
Російські загарбники вкотре хотіли захопити Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, що на Луганщині. Ворог продовжує цинічно обстрілювати мирне населення. Окупанти завдають ударів і вночі, і вдень.
Про це інформують у ДСНС.
У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську протягом ночі палали десятки житлових будинків. Багато загиблих і постраждалих серед мирного населення. Точну кількість наразі у ДСНС не називають.
Рятувальники ДСНС Луганщини продовжують допомагати людям вибратися з під завалів, привозять людям воду та допомагають органам влади з евакуацією людей в безпечні місця.
"Але російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають. Режиму тиші немає – гуманітарного коридору сьогодні не буде. Російські війська обстрілюють колони автобусів та точки збору людей, звідки планувалась евакуація", - додали у пресслужбі ДСНС.
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