У Сєвєродонецьку ситуація загострена: росіяни до фундаменту нищать багатоповерхівки та "Азот"

У Сєвєродонецьку ситуація загострена: росіяни до фундаменту нищать багатоповерхівки та "Азот"

У Сєвєродонеьку, який не залишають спроб захопити російські окупанти, ситуація загострена.

Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості. Зокрема, сильно потерпають місцеві заводи.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в старих районах Сєвєродонецька багато пошкоджених багатоповерхівок. Деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту.

Крім того, росіяни вкотре цілеспрямовано влучили в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Внаслідок атак загарбників зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС. Також обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград.

Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці - 11, у Лисичанську - сім, у Гірському - два. Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

Втім, наступ російських військових в районі Метьолкіного не вдався. Активні бойові дії 13 червня відбувалися на кількох напрямках: Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка.

На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи ЗСУ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

Нагадаємо, розпочалася 111 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завданні ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведення Генштабу ЗСУ станом на 14 червня.

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