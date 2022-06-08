У Сєвєродонецьку тривають бої, Лисичанськ повністю український – голова ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині.

Російські окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте загрози оточення українських військ на Луганщині немає.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Місто Сєвєродонецьк невелике – 4 км на 4 км. І навіть контроль або звільнення деяких вулиць, це вже у відсотках достатньо значна цифрах. Бої тривають у самому місті, більшу частину якого контролюють росіяни", – зазначив Гайдай.

За його словами, промзона Сєвєродонецька – українська, окупантів там немає.

Лисичанськ повністю під українським контролем, наголосив голова ОВА. Але росіяни хаотично потужно обстрілюють Лисичанськ, є величезні руйнування житлового сектору.

Він наголосив, що загрози оточення українських військ на Луганщині немає. Проте більше 90% області тимчасово знаходиться під окупацією Росії.

Раніше аналітик пояснив переваги українських військ над окупантами в Сєвєродонецьку.

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