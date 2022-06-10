У Сєвєродонецьку тривають бої, окупанти продовжують знищувати місто - Гайдай

Російські окупанти продовжують знищувати Сєвєродонецьк, де тривають бої, як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Відбито ворожий штурм на північно-західній околиці Тошківки.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев'ять будинків. Зафіксовані руйнування і 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька, зазначив голова ОВА.

"Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. "Рускій мір" – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на "Азоті" – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу", - наголосив Гайдай.

Він додав, що водночас за минулу було добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 107-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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