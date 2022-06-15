У Сєвєродонецьку тривають бої, у Лисичанську є багато поранених - Гайдай про ситуацію на Луганщині

У Сєвєродонецьку тривають бої, у Лисичанську є багато поранених - Гайдай про ситуацію на Луганщині

У Луганській області, яку повнстю намагаються захопити війська РФ, ситуація складна.

Українські військові стримують ворога одразу із трьох боків: боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська. Крм того, бої тривають у Тошківці та в районі Врубівки.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами керівника області, за останні два дні тільки до лікарень інших регіонів госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого.

У Лисичанську російські окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Така ж ситуація і в районі "Склозаводу". Щонайменше вісім будинків постраждали 14 червня в місті.

У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Ворож удари знищують багатоповерхівки, що розташовані ближче до хімічного гіганта. "Противник слабкіший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнуються наші домівки", - наголошує Гайдай.

Серйозні пошкодження у навколишніх селах. Те, що вдалося зафіксувати протягом минулої доби: зруйновано шість будинків в Нирковому, чотири – в Миколаївці, три – у Вікторівці. Також 14 будинків зруйновано в Гірському.

Росіяни завдали авіаударів по по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка. Крім того, російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що наразі ймовірність оточення українських військ у Луганській області низька. Хоч є просування противника у напрямку Слов'янська на Донеччині, але у напрямках Бахмута і траси Лисичанськ-Бахмут, навпаки, ЗСУ відсувають окупантів у напрямку Попасної.

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