У Сєвєродонецьку тривають бої, ворог отримав підсилення за рахунок мобілізаційного резерву - Генштаб

У Сєвєродонецьку тривають бої, ворог отримав підсилення за рахунок мобілізаційного резерву - Генштаб

Станом на 101-й день війни Сєвєродонецький напрямок став одним з напрямків на Донбасі, де російські окупанти зосередили свої зусилля.

Наразі армія Російської Федерації за підтримки артилерії веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, що в Луганській області.

Про це повідомили 4 червня у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.

Крм того, окупанти країни-агресорки вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, що в Попаснянському районі. Росіяни там успіху не мали.

До слова, за минулу добу на Донбасі було відбито дев’ять атак ворога. Крім того, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, розпочалася 101 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 червня.

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