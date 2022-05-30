У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, окупанти трохи просунулися вглиб міста - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні, зокрема у Сєвєродонецьку.
Росіяни обстрілюють територію Луганської області з усіх видів озброєння.
Про ситуацію в регіоні розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Окупнатам вдалося закріпитись у готелі "Мир" і трохи просунутися вглиб міста. ЗСУ намагаються відкинути ворога. Жителям Сєвєродонецька голова Луганської ОВА наполегливо радить перебувати в укриттях.
Гайдай підтвердив, що машина "швидкої" потрапили під обстріл, а троє лікарів пропали. Голова ОВА сподівається, що зниклі лікарі живі, адже в підбитій "швидкій" тіла не виявлені.
"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом (ще не встановлено чи це була авіабомба чи снаряд крупного калібру) — загинув французький журналіст. Він був у бронижилеті і шоломі, але осколок потрпив йому в шию. Дістав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст та перекладачка отримали контузію. Усіх везуть в лікарню в Дніпро", — зазначив він.
Нагадаємо, у понеділок, 30 травня, російські військові обстріляли автомобіль, який їхав рятувати людей. В авто перебував французький журналіст, який отримав смертельне поранення.
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