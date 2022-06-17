У Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого тривають бої - Гайдай про ситуацію в Луганській області

У Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого тривають запеклі бої, російські загарбники потужно обстрілюють Лисичанськ.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Йдуть бої. Місто не захоплено, як каже "русня"… Орки поки що не закінчуються і як таргани лізуть з усіх щілин", - написав він.
Він зазначив, що внаслідок потужних обстрілів окупантами Лисичанська є багато загиблих, зокрема і вчора в результаті російського авіаудару по будинку, де ховалися люди від обстрілів.
Гайдай також додав, що в області триває "тиха" евакуація населення в безпечні регіони країни.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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