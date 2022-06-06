У Сєвєродонецьку ЗСУ відбили значну частину міста, окупанти не здаються - ІSW

У Сєвєродонецьку ЗСУ відбили значну частину міста, окупанти не здаються - ІSW

Завдяки контратакам в Сєвєродонецьку українські військові відбили значну частину міста та витіснили російські війська до східної околиці міста.

Однак російські війська продовжують перетягувати техніку та війська до району Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ІSW).

Також читайте ЗСУ продовжують витісняти окупантів із Сєвєродонецька: Гайдай показав відео знищення ворожої техніки

Російські війська продовжували намагатися наблизитися до Слов’янська з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана, зазначили аналітики. Але вони навряд чи досягнуть помітного просування навколо Слов’янська через те, що продовжують віддавати пріоритет Сєвєродонецьку.

Аналітики також відзначили, що російські війська продовжували утримувати оборонні рубежі та вогонь по українських позиціях уздовж південної осі.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські сили відтіснили російських окупантів у Сєвєродонецьку та контролюють половину міста. Гайдай попередив, що росіяни можуть знищити Сєвєродонецьк у відповідь за поразку від ЗСУ.

ЗСУ "насипали" кадирівцям у районі Сєвєродонецька - Жданов в ТСН

Читайте також: