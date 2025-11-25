ТСН у соціальних мережах

У Таганрозі уражено літак А-60 — унікальний носій лазерної зброї РФ (фото, відео)

Окрім літака А-60, внаслідок атаки пошкоджено ангар, де ремонтують ракетоносці Ту-95МСМ, які обстрілюють Україну.

Ірина Лаб'як
Російський літак А-60

Російський літак А-60 / © militaryrussia

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 25 листопада було завдано удару по аеродрому «Таганрог-Южний» та авіазаводу «Беріиєва» у Росії. За попередніми даними, міг бути уражений або знищений російський експериментальний літак А-60 — унікальна літальна лабораторія, що є носієм лазерної зброї.

Про це повідомили телеграм-канали.

Судячи з фото і відео, оприлюднених місцевими жителями, удар був спрямований по авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва та аеродрому «Таганрог-Южний», який слугує основною випробувальною базою цього підприємства.

Підприємство «Берієва» спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації, ремонті літаків-амфібій та спеціалізованих авіаційних комплексів, включно з літаками дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Також завод виконує капітальний ремонт літаків морської авіації РФ та модернізує стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МСМ. Підприємство входить до складу ПАТ «Об’єднана авіабудівна корпорація» державної корпорації «Ростех».

Проаналізувавши одне з відео моменту удару, аналітики дійшли висновку, що під час атаки було уражено — а можливо, і повністю знищено — радянську/російську літальну лабораторію А-60 з бортовим номером RA-86879, створену на базі військово-транспортного Іл-76МД.

Уражений літак А-60 у Таганрозі 25 листопада

Уражений літак А-60 у Таганрозі 25 листопада

Цей літак був платформою для авіаційного мегаватного лазера, який планували інтегрувати в космічний апарат 17Ф19Д «Скиф-Д». Для розміщення лазерної установки конструкцію Іл-76 суттєво модифікували.

У межах проєкту в СРСР було створено лише два експериментальні зразки цієї системи. Уражений А-60 багато років стояв без руху на території аеродрому «Таганрог-Южний».

Крім того, за даними телеграм-каналу Exilenova+, нічний удар також зачепив ангар заводу, де проводять технічне обслуговування та модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-95МС до версії Ту-95МСМ. Ці літаки здатні нести більшу кількість крилатих ракет Х-101, якими Росія завдає ударів по Україні.

До слова, у ніч проти 24 листопада невідомі дрони атакували Росію, спричинивши вибухи у Кстово (Нижегородська область), а також у Бєлгородській, Воронезькій областях та Краснодарському краї. Ймовірними цілями атаки могли бути великі промислові об’єкти: НПЗ «Лукойл-Ніжньогороднефтеоргсинтез» та нафтохімічний завод «СІБУР-Кстово», які вже раніше були мішенями.

