"У танка аж зірвало башту": Сили оборони знищили техніку окупантів і зняли це на відео

Українські прикордонники та інші члени Сил оборони знищили російський танк та зафіксовали цей момент на відео.

Це сталося на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії російсько-української війни.

Про подію повідомив СтратКом ЗСУ.

"Прикордонники мінусунули ворожий танк, який дуже дошкуляв нашим воїнам", – йдеться в заяві.

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У СтратКомі уточнили, що ворожий панцирник прикордонники вполювали та знищили у тісній взаємодії з іншими побратимами зі складу Сил оборони України.

"Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 12 серпня ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів на Донеччині та Херсонщині, а також базу окупантів на Запоріжжі.

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