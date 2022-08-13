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"У танка аж зірвало башту": Сили оборони знищили техніку окупантів і зняли це на відео

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"У танка аж зірвало башту": Сили оборони знищили техніку окупантів і зняли це на відео

Скриншот з відео

Українські прикордонники та інші члени Сил оборони знищили російський танк та зафіксовали цей момент на відео.

Це сталося на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії російсько-української війни.

Про подію повідомив СтратКом ЗСУ.

"Прикордонники мінусунули ворожий танк, який дуже дошкуляв нашим воїнам", – йдеться в заяві.

У СтратКомі уточнили, що ворожий панцирник прикордонники вполювали та знищили у тісній взаємодії з іншими побратимами зі складу Сил оборони України.

"Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 12 серпня ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів на Донеччині та Херсонщині, а також базу окупантів на Запоріжжі.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1185
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