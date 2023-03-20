"У танку застряг снаряд": стали відомі подробиці загибелі 4 військових у навчальному центрі "Десна"

Стали відомі ще декілька нових подробиць загибелі 4 військовослужбовців на Чернігівщині.

Трагедія, в результаті якої загинуло чотири військовослужбовці, сталася у навчальному центрі "Десна", що в Чернігівській області.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в Telegram.

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Слідство повідомило, що 18 березня у військовій частині проводилися штатні стрільби. Під час навчань здетонував один зі снарядів, що призвело до трагедії.

"Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України)", - повідомили у ДБР.

Тим часом ТСН.ua стали відомі ще декілька нових подробиць загибелі 4 військовослужбовців на Чернігівщині.

"За нашими даними, загинув весь екіпаж танку. Військовослужбовці виявили, що в танку застряг снаряд, вони спробували його самотужки витягнути, після чого стався вибух", - повідомили в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 18 березня, у навчальному центрі "Десна" імені Ярослава Мудрого на Чернігівщині сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці.

Також ми інформували що 18-річний курсант другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду.

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