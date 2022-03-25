У Тбілісі зустріли тіла двох добровольців, яких російські окупанти вбили у бою за Україну

Героїв зустрічали з грузинськими та українськими прапорами.

До Тбілісі, Грузія привезли тіла двох добровольців, які загинули, захищаючи свободу та незалежність України.

Георгій Беріашвілі та Давид Ратіані загинули минулого тижня у бою проти російських військових. Героїв на рідній землі зустрічали з грузинськими та українськими прапорами.

Зазначимо, що від початку війни в Україні російські окупанти вбили 135 дітей. Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

В Офісі генпрокурора додали, шо через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

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