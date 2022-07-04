"У ТЦ була зброя": брехню про ракетний обстріл Кременчука поширює колишня засуджена за наркоторгівлю

Жителька Кременчука в соціальних мережах поширювала фейки про те, що нібито у зруйнованому торговельному центрі була "американська зброя".

Жінкою, яка поширювала фейки, виявилася раніше засуджена за наркоторгівлю, яка виїхала з міста.

Про це у соціальних мережах написав мер Кременчука Віталій Малецький.

"Багато хто бачив відео у соцмережах, де начебто кременчуківка розповідає, що в Амсторі зберігалася американська зброя, і ллє бруд на мою адресу та адресу президента України. Так от! Рашистською недоблогершою виявилася колишня засуджена за наркоторгівлю Валерія Браца, яка втекла з Кременчука за кордон і працює путінською пропагандисткою. Ця особа неодноразово затримувалася поліцією, вона була засуджена за продаж наркотиків, а тепер записує "відосики", повторюючи в них фейки кремля про те, що в ракетній атаці на "Амстор" винна влада України. Дивовижна погань", - написав Малецький.

Фото: Віталій Малецький

Міський голова Кременчука зазначив, що в нього є також інформація і про інших осіб, які "за дозу" поширюють російські наративи про обстріл "Амстора". Раніше вони малювали "мітки" у місті, щоб залякати людей.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

Раніше стало відомо, хто загинув під час ракетного удару росіян на ТЦ.

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