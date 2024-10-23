У ТЦК розповіли, що буде, якщо не забрати повістку з пошти

Якщо військовозобов'язаний не забере повістку в термін, йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

В Україні розпочали відправку повісток військовозобов'язаним поштою. Міністерство оборони формує списки адресатів через систему "Оберіг".

Про це розповів у етері телемарафону начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко.

Кабінет міністрів України запровадив адміністративну відповідальність для осіб, які не з'являться до територіальних центрів комплектування після отримання повістки поштою. Отримувачі повинні відвідати ТЦК протягом семи днів або у зазначений термін.

"Постановою Кабміну № 560 визначено поважність причин неявки за повісткою і процедура їх підтвердження. Тобто визначений певний перелік, і він має бути документально підтверджений. Якщо цього не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності",– сказав він.

У разі, якщо військовозобов'язаний не забере повістку в термін, вона буде вважатися не доставленою, і йому загрожуватиме штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Начальник адміністративного відділу ТЦК у Києві зазначив, що процес оповіщення поштою ще не налагоджений через проблеми, які виникають під час тестового режиму, зокрема, з особами, що мають право на відстрочку.

Анонсовані механізми автоматичного бронювання і відстрочок ще не запрацювали. Це створює складнощі та негативне ставлення до ТЦК. Коротченко підкреслює, що на цей час інструмент повісток поштою не вніс істотних змін у роботу ТЦК та СП.

Нагадаємо, повістки, які надсилаються поштою, можуть бути вручено лише безпосередньо військовозобов'язаним, і не можуть передаватися іншим членам родини. З 18 липня 2024 року територіальні центри комплектування (ТЦК) мають можливість розсилати повістки поштою. Станом на середину жовтня Міністерство оборони підготувало більше 70 тисяч повісток для доставки через Укрпошту, використовуючи Реєстр військовозобов'язаних.

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