У ТЦК задоволені рейдами на концертах та у ресторанах: що сказали військові

Рейди ТЦК в публічних місцях виявили свою ефективність. Після цих заходів спостерігається зростання явки військовозобов'язаних громадян до військкоматів.

Про це розповіла ефірі телемарафону офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.

"По роботі в публічних місцях - дані дії були ефективними. Можу сказати, що явка збільшилася. Більше того, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", - повідомила вона.

Вона сказала, що багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК і ніколи добровільно не з'являються, тому подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати. Козак зазначила, що не знає випадків, коли громадяни з актуальними військово-обліковими документами підлягали затриманню або доставленню в ТЦК.

З її слів, якщо звернутися до нормативно-правової бази, є багато механізмів, які можуть спонукати громадян самостійно відвідати ТЦК. За її словами, робота відбувається в правовому полі відповідно до нормативно-правових актів, які дозволяють проводити такі заходи.

Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада заборонила мобілізацію українців до 25 років, хоча військові вважають, що вік мобілізації має починатися з 18 років. Також призовники в 17 років повинні стати на облік через "Резерв+" або в ТЦК, інакше їм загрожує штраф.

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