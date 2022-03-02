"У тебе завтра х*й стояти не буде": як жінки з Конотопа зустріли окупантів

"У тебе завтра х*й стояти не буде": як жінки з Конотопа зустріли окупантів

Окупанти сьогодні, 2 березня, намагалися взяти місто під свій контроль - їм не вдалося.

Жінки з Конотопа, що у Сумській області, епічно зустріли окупантів та пригрозили їм проблемами з чоловічою потенцією.

"Ти взагалі знаєш, де перебуваєш. Це Конотоп. Тут кожна друг жінка - відьма. У тебе завтра х*й стояти не буде", - звертається до окупанта жінка.

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