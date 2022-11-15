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У Тернопільській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1540
Час на прочитання
1 хв
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У Тернопільській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці

Фото: Associated Press

Повітряна тривога в Україні триває.

У Тернопільській області 15 листопада під час масштабної тривоги пролунали вибухи. Це - робота ППО. 

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. 

"Над Тернопільщиною працює ППО! Не виходьте з укриттів!", - написав Труш. 

Станом на 16:35 повітряна тривога в Україні триває. Українців закликають бути в укриттях. 

Масштабний ракетний обстріл України 

Російські терористи у вівторок, 15 листопада, знову масштабно обстріляли Україну ракетами. У Києві росіяни поцілили у два житлові будинки на Подолі. 

Також російські війська вдарили ракетами по Кременчуцькому районі на Полтавщині.

У Харкові внаслідок ракетної атаки росіян у вівторок, 15 листопада, пошкоджено обєкт критичної інфраструктури.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1540
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