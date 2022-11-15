У Тернопільській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці

У Тернопільській області 15 листопада під час масштабної тривоги пролунали вибухи. Це - робота ППО.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Над Тернопільщиною працює ППО! Не виходьте з укриттів!", - написав Труш.

Станом на 16:35 повітряна тривога в Україні триває. Українців закликають бути в укриттях.

Масштабний ракетний обстріл України

Російські терористи у вівторок, 15 листопада, знову масштабно обстріляли Україну ракетами. У Києві росіяни поцілили у два житлові будинки на Подолі.

Також російські війська вдарили ракетами по Кременчуцькому районі на Полтавщині.

У Харкові внаслідок ракетної атаки росіян у вівторок, 15 листопада, пошкоджено обєкт критичної інфраструктури.

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