У Тернопільській області пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях

У четвер, 13 жовтня, у Тернопільській області чутно звуки вибухів.
У Тернопільській області під час повітряної тривоги 13 жовтня пролунали вибухи.
Про це повідомляє низка Telegram-каналів.
Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав залишатися в укриттях.
"Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом", - зазначив він.
Будьте обережними. Не нехтуйте особистою тривогою. Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що у Чернівецькій області також пролунали вибухи. Інформацію підтвердив очільник області Руслан Запаранюк.
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