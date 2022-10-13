У Тернопільській області пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях

У четвер, 13 жовтня, у Тернопільській області чутно звуки вибухів.

У Тернопільській області під час повітряної тривоги 13 жовтня пролунали вибухи.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав залишатися в укриттях.

"Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом", - зазначив він.

Будьте обережними. Не нехтуйте особистою тривогою. Перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області також пролунали вибухи. Інформацію підтвердив очільник області Руслан Запаранюк.