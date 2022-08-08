Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Тернопільській області зіткнулись два автомобілі: загинули хлопець та дівчина (фото)

Дата публікації
Перегляди
1251
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Тернопільській області зіткнулись два автомобілі: загинули хлопець та дівчина (фото)

Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

У неділю, 7 серпня, близько 10:00 на Тернопільщині сталась смертельна аварія.

У ДТП загинули 23-річний хлопець та 19-річна дівчина. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

Аварія сталась між селами Шибалин та Комарівка Бережанської громади. Там зіткнулись автомобілі Mercedes-Benz та Skoda Octavia. 

На місці аварії загинули 23-річний водій та 19-річна пасажирка Skoda. Вони - мешканці Івано-Франківської області. 

Поліція затримала водія Mercedes-Benz. Проте його та ще двох пасажирів, серед яких 10-річний хлопчик, госпіталізували. 

Правоохоронці встановлюють причини аварії. Триває слідство. 

Нагадаємо, у Тернопільській області в суботу, 6 серпня, сталась аварія. У ДТП загинуло троє людей, ще троє осіб, серед яких є 7-річний хлопчик, госпіталізовані. 

Читайте також:

Вистояв у бою, а загинув у ДТП разом із сім'єю: трагедія на Буковині

Вистояв у бою, а загинув у ДТП разом із сім'єю: трагедія на Буковині

Повʼязані теми:

Наступна публікація