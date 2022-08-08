У Тернопільській області зіткнулись два автомобілі: загинули хлопець та дівчина (фото)

У неділю, 7 серпня, близько 10:00 на Тернопільщині сталась смертельна аварія.
У ДТП загинули 23-річний хлопець та 19-річна дівчина.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Аварія сталась між селами Шибалин та Комарівка Бережанської громади. Там зіткнулись автомобілі Mercedes-Benz та Skoda Octavia.
На місці аварії загинули 23-річний водій та 19-річна пасажирка Skoda. Вони - мешканці Івано-Франківської області.
Поліція затримала водія Mercedes-Benz. Проте його та ще двох пасажирів, серед яких 10-річний хлопчик, госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють причини аварії. Триває слідство.
Нагадаємо, у Тернопільській області в суботу, 6 серпня, сталась аварія. У ДТП загинуло троє людей, ще троє осіб, серед яких є 7-річний хлопчик, госпіталізовані.
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