У Тернопільській області зіткнулись два автомобілі: загинули хлопець та дівчина (фото)

У неділю, 7 серпня, близько 10:00 на Тернопільщині сталась смертельна аварія.

У ДТП загинули 23-річний хлопець та 19-річна дівчина.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Аварія сталась між селами Шибалин та Комарівка Бережанської громади. Там зіткнулись автомобілі Mercedes-Benz та Skoda Octavia.

На місці аварії загинули 23-річний водій та 19-річна пасажирка Skoda. Вони - мешканці Івано-Франківської області.

Поліція затримала водія Mercedes-Benz. Проте його та ще двох пасажирів, серед яких 10-річний хлопчик, госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють причини аварії. Триває слідство.

Нагадаємо, у Тернопільській області в суботу, 6 серпня, сталась аварія. У ДТП загинуло троє людей, ще троє осіб, серед яких є 7-річний хлопчик, госпіталізовані.

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