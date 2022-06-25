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У Тернополі чоловіка, який підтримував війну Росії проти України, відправили до в'язниці

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У Тернополі чоловіка, який підтримував війну Росії проти України, відправили до в'язниці

Фото: pixabay.com

У Тернополі до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка.

Місцевий житель підтримував війну Росії проти України та активно поширюють у соціальних мережах ворожу пропаганду. 

Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області. 

"Обвинувачений упродовж лютого 2022 року у публічних дописах в соцмережі відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України та активно поширював матеріали із виправданням так званої «спецоперації» та заперечення злочинних дій російських окупантів", - йдеться у повідомленні. 

Підозрюваному інкримінували ст. 436 Кримінального кодексу України. Тернопільський міськрайонний суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у воєнній розвідці України повідомили про загрозу з території Білорусі. 

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