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У Тернополі мобілізований на п'ять місяців зник з військовий частини: як його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1406
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У Тернополі мобілізований на п'ять місяців зник з військовий частини: як його покарали

Чоловік сам повернувся на службу.

У Тернополі мобілізований на п'ять місяців зник з військовий частини. За це його засудили до 1 року та 6 місяців перебування у дисциплінарному батальйоні. 

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду. 

За даними суду, чоловіка мобілізували на військову службу 26 лютого 2022 року. Проте він 15 червня 2022 року самовільно покинув військову частину та не приходив на службу аж до 15 листопада 2022 року. 

Чоловік самостійно прийшов до військової частини лише у листопаді. Військовий на суді визнав свою вину та розкаявся. 

Суддя визнав чоловіка винним за ч.5 ст.407 КК України та засудив до 1 року та 6 місяців позбавлення волі з триманням у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть 33-річного чоловіка, який проігнорував повістку.

Також у м. Тячів Закарпатської області чоловік вкрав автомобіль, бо місцевий військкомат відмовився його мобілізувати.

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Дата публікації
Перегляди
1406
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