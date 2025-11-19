- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
У Тернополі оголосили триденну жалобу за жертвами російської атаки
Тернопіль оголосив триденну жалобу після трагічних нічних обстрілів.
У Тернополі оголошено триденну жалобу з 19 по 21 листопада через загибель людей під час нічних російських обстрілів. Місто вшановує пам’ять жертв, обмежуючи публічні розважальні події та приспускаючи прапори.
Про це повідомили у Тернопільській міськраді.
«Ворог завдав удару по промисловому об’єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву „Сонячний“. У результаті обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста. У зв’язку з трагічними подіями, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, у ніч проти 19 листопада російська атака ракетами та дронами по житлових будинках Тернополя спричинила пожежі та руйнування кількох поверхів. ДСНС підтвердила загибель 25 людей, включно з трьома дітьми. Постраждали 73 мешканці, серед них 15 дітей.
Пізніше стало відомо, що з-під завалів дістали живого чоловіка.