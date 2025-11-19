У Тернополі оголосили триденну жалобу за жертвами російської атаки

Наслідки атаки на Тернопіль / © Associated Press

У Тернополі оголошено триденну жалобу з 19 по 21 листопада через загибель людей під час нічних російських обстрілів. Місто вшановує пам’ять жертв, обмежуючи публічні розважальні події та приспускаючи прапори.

Про це повідомили у Тернопільській міськраді.

«Ворог завдав удару по промисловому об’єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву „Сонячний“. У результаті обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста. У зв’язку з трагічними подіями, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у ніч проти 19 листопада російська атака ракетами та дронами по житлових будинках Тернополя спричинила пожежі та руйнування кількох поверхів. ДСНС підтвердила загибель 25 людей, включно з трьома дітьми. Постраждали 73 мешканці, серед них 15 дітей.

Пізніше стало відомо, що з-під завалів дістали живого чоловіка.