ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

У Тернополі оголосили триденну жалобу за жертвами російської атаки

Тернопіль оголосив триденну жалобу після трагічних нічних обстрілів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки на Тернопіль

Наслідки атаки на Тернопіль / © Associated Press

У Тернополі оголошено триденну жалобу з 19 по 21 листопада через загибель людей під час нічних російських обстрілів. Місто вшановує пам’ять жертв, обмежуючи публічні розважальні події та приспускаючи прапори.

Про це повідомили у Тернопільській міськраді.

«Ворог завдав удару по промисловому об’єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву „Сонячний“. У результаті обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста. У зв’язку з трагічними подіями, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у ніч проти 19 листопада російська атака ракетами та дронами по житлових будинках Тернополя спричинила пожежі та руйнування кількох поверхів. ДСНС підтвердила загибель 25 людей, включно з трьома дітьми. Постраждали 73 мешканці, серед них 15 дітей.

Пізніше стало відомо, що з-під завалів дістали живого чоловіка.

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie