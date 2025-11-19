ТСН у соціальних мережах

У Тернополі згоріло живцем 19 людей, серед них троє дітей — МВС

Внаслідок нічного удару по Тернополю загинуло 19 людей, серед них троє дітей. Під завалами досі перебуває 20-річний хлопець.

Наслідки удару по Тернопилю

Під час нічного ракетного удару по Тернополю загинуло щонайменше 25 людей, серед яких троє дітей віком 5, 7 і 16 років. Ще близько 80 осіб дістали поранення, 47 із них перебувають у лікарнях.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Тут згоріло живцем 19 людей, із них три дитини: 5, 7 і 16 років. Пів години тому на рівні 5–6 поверху ми встановили контакт із 20-річним хлопцем, який зажатий у бетонному саркофазі, але він живий. Ми впевнені, що тих людей, які вижили, ми врятуємо”, — сказав Клименко.

За даними очільника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната, в одну з багатоповерхівок Тернополя могла влучити крилата ракета Х-101. Достеменно невідомо, сталося пряме влучання чи це уламки ракети.

Атака відбулася в ніч проти 19 листопада, коли російські загарбники вдарили по житлових багатоповерхівках міста за допомогою ракет і дронів. Через удар спалахнули пожежі, частина будинків зазнала руйнувань, а під завалами опинилися люди.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України підтвердила загибель 25 осіб, із них троє дітей, а кількість постраждалих наразі зросла до 73, серед них 15 дітей.

