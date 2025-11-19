У Тернополі зросла кількість постраждалих після атаки

Аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

У місті Тернопіль продовжуються аварійно-рятувальні роботи після нічної атаки російських загарбників. Станом на зараз відомо про 25 загиблих, серед яких троє дітей, та 92 поранених, з них 18 дітей.

Про це повідомили у ДСНС.

Надзвичайники врятували 46 людей, включно з 7 дітьми. На місцях подій працюють 13 психологів ДСНС, які надали допомогу вже 145 постраждалим.

Розгорнуті Пункти незламності, куди звернулися 12 людей, серед яких дві сім’ї потребують житла. Волонтери доставили продукти харчування та предмети першої необхідності, а також працює польова кухня для постраждалих.

До ліквідації наслідків ударів залучені майже 200 рятувальників із різних регіонів України та понад 50 одиниць техніки ДСНС, у тому числі протипожежний робот, кінологи та підрозділ безпілотних систем Тернопільщини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тернопіль оголосив триденну жалобу після трагічних нічних обстрілів.

В ніч проти 19 листопада російська атака ракетами та дронами по житлових будинках Тернополя спричинила пожежі й руйнування кількох поверхів.