Війна
244
1 хв

Цинічна атака РФ на Тернопіль: кількість загиблих зросла вже до 33 (фото)

Наразі не усіх людей ще знайдено, рятівники шукають.

Наталія Магдик
Пошуки людей

Пошуки людей / © ДСНС

У Тернополі 19 листопада російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Наразі кількість жертв зростає, тривають роботи з розбору завалів.

Про це повідомили у ДСНС.

«У Тернополі пошуково-рятувальні роботи тривають четверту добу. 22 листопада близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки. Кількість загиблих зросла до 33», — йдеться у повідомленні.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада Росія цінічно акатувала Тернопіль ракетами і дронами. Ворог влучив по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

За інформацією від Держслужби з надзвичайних ситуацій України, наразі відомо про 25 загиблих через атаку на Тернопіль (серед них троє дітей). Кількість постраждалих зросла до 73 (15 з них — діти).

Також раніше повідомлялося, що під завалами може бути 20-річний хлопець.

244
