У тимчасово окупованих Мелітополі та Маріуполі прозвучали потужні вибухи: "Чекаємо на гарні новини"

Сьогодні, 13 серпня, в тимчасово окупованих Мелітополі та Маріуполі прозвучали потужні вибухи.

Звуки вибухів було чути навіть за межі міст.

Про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьомий день поспіль наші сили супротиву не дають рашистам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні", - написав Федоров.

Крім того, близько 15:40 було гучно і в Маріуполі. Радник мера міста натякнув на вдалу роботу українських захисників.

"Вибух, який чуло все місто. Всі райони. Подробиці - згодом. І так. Не без нас", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, українські прикордонники та інші члени Сил оборони знищили російський танк та зафіксовали цей момент на відео.

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