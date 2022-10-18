Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У тимчасово окупованій Каховці пролунали потужні вибухи: фото, відео

Дата публікації
Перегляди
2049
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У тимчасово окупованій Каховці пролунали потужні вибухи: фото, відео

Фото: із соцмереж

Офіційної інформації про вибухи немає.

У вівторок, 18 жовтня, у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області пролунали потужні вибухи

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали. 

Потужні вибухи чули з центру Каховки. Після цього над містом піднявся чорний дим. Місцеві жителі публікують у соціальних мережах наслідки вибухів. 

Наразі офіційно невідомо, що там сталось. 

Обстріли України російськими окупантами 

Російські окупанти постійно обстрілюють мирні українські міста, руйнуючи енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та вбивають цивільних мешканців. 

Вдень 18 жовтня росіяни вели артобстріл по прикордонню Сумщини, де загинуло дві людини. 

Також окупанти обстріляли Київ. Росіяни в українській столиці вбили трьох людей.

Читайте також:

Що можуть Іранські "Шахеди-136" - історія та характеристики дронів-камікадзе

Що можуть Іранські "Шахеди-136" - історія та характеристики дронів-камікадзе

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2049
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація