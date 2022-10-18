У тимчасово окупованій Каховці пролунали потужні вибухи: фото, відео

Офіційної інформації про вибухи немає.

У вівторок, 18 жовтня, у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Потужні вибухи чули з центру Каховки. Після цього над містом піднявся чорний дим. Місцеві жителі публікують у соціальних мережах наслідки вибухів.

Наразі офіційно невідомо, що там сталось.

Обстріли України російськими окупантами

Російські окупанти постійно обстрілюють мирні українські міста, руйнуючи енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та вбивають цивільних мешканців.

Вдень 18 жовтня росіяни вели артобстріл по прикордонню Сумщини, де загинуло дві людини.

Також окупанти обстріляли Київ. Росіяни в українській столиці вбили трьох людей.

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