У тимчасово окупованій Каховці спалахнув автомобіль місцевої колаборантки: подробиці

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області спалахнув автомобіль колаборантки Ірини Махньової.

Транспортний засіб зрадниці спалахнув у суботу, 25 червня,

Про це повідомили радник голови Херсонської ОВА та депутат Херсонської облради Сергій Хлань та речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Вчора пізно ввечері у Каховці в районі Свєтлово горіло авто. Очевидці кажуть, що належить воно каховській начальниці" управління освіти — колаборантки й зрадниці Ірині Махньовій. Несправність проводки", - написав Хлань.

Російські пропагандисти повідомляють, що Махньова вижила, оскільки не встигла сісти в автомобіль.

Фото: Сергій Хлань

Нагадаємо, у Херсоні вибухнула автівка місцевого колаборанта, він загинув на місці. Вибух стався 24 червня зранку у спальному мікрорайоні. Загиблий - Дмитро Савлученко - був членом партії Шарія і не приховував своїх проросійських поглядів. Під час окупації погодився працювати на росіян і очолив так званий департамент сім'ї молоді і спорту окупаційної адміністрації.

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