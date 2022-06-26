Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У тимчасово окупованій Каховці спалахнув автомобіль місцевої колаборантки: подробиці

Дата публікації
Перегляди
33
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У тимчасово окупованій Каховці спалахнув автомобіль місцевої колаборантки: подробиці

Фото: Сергій Хлань

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області спалахнув автомобіль колаборантки Ірини Махньової.

Транспортний засіб зрадниці спалахнув у суботу, 25 червня, 

Про це повідомили радник голови Херсонської ОВА та депутат Херсонської облради Сергій Хлань та речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Вчора пізно ввечері у Каховці в районі Свєтлово горіло авто. Очевидці кажуть, що належить воно каховській начальниці" управління освіти — колаборантки й зрадниці Ірині Махньовій. Несправність проводки", - написав Хлань. 

Російські пропагандисти повідомляють, що Махньова вижила, оскільки не встигла сісти в автомобіль. 

Фото: Сергій Хлань / ©
Фото: Сергій Хлань

Нагадаємо, у Херсоні вибухнула автівка місцевого колаборанта, він загинув на місці. Вибух стався 24 червня зранку у спальному мікрорайоні. Загиблий - Дмитро Савлученко - був членом партії Шарія і не приховував своїх проросійських поглядів. Під час окупації погодився працювати на росіян і очолив так званий департамент сім'ї молоді і спорту окупаційної адміністрації.

Читайте також:

Поки жінка була за кордоном через війну, її батьківський будинок продали і знесли

Поки жінка була за кордоном через війну, її батьківський будинок продали і знесли
Наступна публікація