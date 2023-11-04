У тимчасово окупованій Керчі успішно уражений суднобудівний завод – ЗСУ

СтратКом ЗСУ зазначає, що йдеться про суднобудівний завод "Залив"

Ввечері 4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Раніше у Мережі з'явилося відео моменту влучання у суднобудівний завод "Залив".

У Мережі з'явилося відео моменту влучання у корабель в Керчі

Нагадаємо, в окупованому Криму ввечері 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Після цього в Керчі пролунали вибухи. Пропагандисти поспішили заспокоїти, мовляв, це працює російське "певео" і всі цілі збито.

Низка місцевих Telegram-каналів, зокрема "Крымский ветер", пишуть, що на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", що будується.

Водночас з'явилася інформація, що після вибухів дим з'явився нібито і на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Окупаційний "ватажок" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а збиті ракети впали на суднобудівних завод.

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