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У тимчасово окупованій Макіївці пролунали сильні вибухи: у небі видно чорний дим (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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764
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У тимчасово окупованій Макіївці пролунали сильні вибухи: у небі видно чорний дим (фото)

У Макіївці видно чорний дим

Обставини події встановлюються.

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області у четвер, 6 липня, пролунали сильні вибухи. У небо піднімається чорний дим. 

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

Вибухи в українському окупованому місці чули орієнтовно о 15:10. Після цього в небо почав підніматися чорний дим. 

Наразі невідомо, де саме в окупованому Росією місті було чути вибухи. Гауляйтери окупованої частини Донецької області інцидент не коментують. 

Обставини події встановлюються. 

Нагадаємо, напередодні, 4 липня, речники ЗСУ повідомили про знищення складу з боєприпасами окупантів у Макіївці.

Також 5 липня у Макіївці спалахнула нафтобаза.

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Дата публікації
Перегляди
764
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