У тимчасово окупованій Макіївці пролунали сильні вибухи: у небі видно чорний дим (фото)

Обставини події встановлюються.
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області у четвер, 6 липня, пролунали сильні вибухи. У небо піднімається чорний дим.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Вибухи в українському окупованому місці чули орієнтовно о 15:10. Після цього в небо почав підніматися чорний дим.
Наразі невідомо, де саме в окупованому Росією місті було чути вибухи. Гауляйтери окупованої частини Донецької області інцидент не коментують.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, напередодні, 4 липня, речники ЗСУ повідомили про знищення складу з боєприпасами окупантів у Макіївці.
Також 5 липня у Макіївці спалахнула нафтобаза.
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