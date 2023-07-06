У тимчасово окупованій Макіївці пролунали сильні вибухи: у небі видно чорний дим (фото)

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області у четвер, 6 липня, пролунали сильні вибухи. У небо піднімається чорний дим.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вибухи в українському окупованому місці чули орієнтовно о 15:10. Після цього в небо почав підніматися чорний дим.

Наразі невідомо, де саме в окупованому Росією місті було чути вибухи. Гауляйтери окупованої частини Донецької області інцидент не коментують.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, напередодні, 4 липня, речники ЗСУ повідомили про знищення складу з боєприпасами окупантів у Макіївці.

Також 5 липня у Макіївці спалахнула нафтобаза.

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