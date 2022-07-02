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У тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці пролунали вибухи (відео)

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У тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці пролунали вибухи (відео)

Фото: скриншот відео

Макіївка від 2014 року перебуває під окупацією Росії.

У тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці Донецької області у суботу, 2 липня, лунають вибухи. 

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко у Telegram-каналі.

"У ЗМІ повідомляють про сильні прильоти у підконтрольній бойовикам Макіївці та нашій Костянтинівці", - написав він.

За словами Геращенка, найімовірніше, окупанти влаштували чергову провокацію. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у російському Курську прогриміли вибухи: місцева влада заявила про нібито збитий український безпілотник.

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