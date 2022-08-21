У тимчасово окупованій Новій Каховці на "відкриття" дитячого садка привели лише одну дитину

Батьки інших дітей відвідувати цей дитсадок відмовилися.

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині на "відкриття" окупантами дитячого садка привели лише одну дитину, сина працівниці закладу дошкільної освіти.

Про це повідомила депутатка Новокаховської міської ради Ірена Лепень.

"На відкриття дитячого садочку "Івонька" у Новій Каховці під патронатом окупанта прийшли нова гауляйтерна завідувачка, одна вихователька і один відвідувач – хлопчик працівниці садка. Інші діти відвідувати цей дитсадочок відмовилися", - розповіла вона.

Окупаційна влада Херсонщини також погрожує батькам штрафувати на 148 тисяч рублів за незгоду віддавати дітей до "нових" шкіл. Такі заходи називають попереджувальними, повідомляє Херсонська ОВА.

"Від вересня у захоплених навчальних закладах області загарбники планують почати навчальний рік за російськими програмами. Родинам, які відмовляються віддавати на таке "навчання" своїх дітей, погрожують виселенням та конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ексдиректора ліцею в окупованій Новій Каховці Херсонської області підозрюють у колабораціонізмі.

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