У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи: перші подробиці

Звуки вибухів у районі Каховської ГЕС місцеві мешканці чули ввечері.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що вони чули вибухи в районі Каховської ГЕС. Також зазначається, що нібито окупанти могли спробували задіяти свою систему ППО, проте потрапляння все ж є.

На аудіо, яке поширюють мешканці Нової Каховки чути потужні вибухи.

Після вибухів у частині тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини зникла електрика.

Нагадаємо, пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи. За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.

Також у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.

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