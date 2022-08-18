У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи: перші подробиці

У тимчасово окупованій Новій Каховці 18 серпня пролунали потужні вибухи.
Звуки вибухів у районі Каховської ГЕС місцеві мешканці чули ввечері.
Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.
Місцеві жителі повідомляють, що вони чули вибухи в районі Каховської ГЕС. Також зазначається, що нібито окупанти могли спробували задіяти свою систему ППО, проте потрапляння все ж є.
На аудіо, яке поширюють мешканці Нової Каховки чути потужні вибухи.
Після вибухів у частині тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини зникла електрика.
Нагадаємо, пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи. За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.
Також у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.
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