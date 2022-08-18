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У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи: перші подробиці

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У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи: перші подробиці

Фото: ЗСУ

У тимчасово окупованій Новій Каховці 18 серпня пролунали потужні вибухи.

Звуки вибухів у районі Каховської ГЕС місцеві мешканці чули ввечері. 

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали. 

Місцеві жителі повідомляють, що вони чули вибухи в районі Каховської ГЕС. Також зазначається, що нібито окупанти могли спробували задіяти свою систему ППО, проте потрапляння все ж є. 

На аудіо, яке поширюють мешканці Нової Каховки чути потужні вибухи. 

Після вибухів у частині тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини зникла електрика. 

Нагадаємо, пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи. За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.

Також у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1614
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