У тимчасово окупованій Новій Каховці прозвучали потужні вибухи: детонують російські склади зброї (фото, відео)

За попередніми даними, там детонують російські склади зброї.

Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук та херсонські телеграм-канали.

"На ніч. Красиве. Нова Каховка прямо зараз. До речі, коли ми кажемо, маріупольці - евакуюйтесь, то це аби мешканці поруч зі складами БК не потрапили під такий салют. Бо відплата вже поруч", - написав Андрющенко.

Також у Мережі публікують фото та відео потужних вибухів у Новій Каховці.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про вибухи на російських складах боєприпасів.

Жителі Нової Каховки іронізують на відео, що це так "росіяни відпочивають".

Військовий кореспондент Роман Бочкала зауважує, що росіяни три дні звозили до Нової Каховки озброєння і тепер воно вибухнуло.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по ймовірному району базування російських ЗРК "С-300" в Олешківських Пісках.

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