У тимчасово окупованій Новій Каховці знову потужні вибухи: детонує ворожий склад зброї (фото, відео)

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області у середу, 13 липня, прозвучали потужні вибухи.
Судячи з відео ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами.
Про це повідомляють телеграм-канали, які публікують відео.
Місцеві жителі повідомляють, що вибухи прозвучали у районі заводу "Сокіл". Після цього було чути та видно детонацію російських боєприпасів.
Прикметно, що місцеві жителі з радістю сприймають вибухи на ворожих складах боєприпасів, кажучи, що це - "салют".
Російські пропагандисти підтвердили вибухи у Новій Каховці. Заявивши, що ППО окупантів "збила майже всі цілі".
Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області ввечері, 11 липня, прозвучали потужні вибухи. Там детонували російські склади зброї.
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