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У тимчасово окупованій Новій Каховці знову потужні вибухи: детонує ворожий склад зброї (фото, відео)

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У тимчасово окупованій Новій Каховці знову потужні вибухи: детонує ворожий склад зброї (фото, відео)

Фото: із соцмереж

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області у середу, 13 липня, прозвучали потужні вибухи.

Судячи з відео ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами

Про це повідомляють телеграм-канали, які публікують відео. 

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи прозвучали у районі заводу "Сокіл". Після цього було чути та видно детонацію російських боєприпасів. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Прикметно, що місцеві жителі з радістю сприймають вибухи на ворожих складах боєприпасів, кажучи, що це - "салют". 

Російські пропагандисти підтвердили вибухи у Новій Каховці. Заявивши, що ППО окупантів "збила майже всі цілі". 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області ввечері, 11 липня, прозвучали потужні вибухи. Там детонували російські склади зброї.

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