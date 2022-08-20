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У тимчасово окупованій Євпаторії в Криму пролунали вибухи (відео)

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У тимчасово окупованій Євпаторії в Криму пролунали вибухи (відео)

У тимчасово окупованій Євпаторії та Заозерному на Кримському півострові пролунали вибухи.

Ймовірно, спрацювало ППО окупантів.

Про це місцеві повідомляють у соцмережах.

Ватажок окупантів у Криму Аксьонов заявив, що "спрацювала система ПО. Ціль уражена. Постраждалих та пошкоджень немає".

Нагадаємо, протягом останніх кількох днів в анексованому Кремлем Криму не припиняється "бавовна". У суботу, 20 серпня, з'явилася інформація, що у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі прилетів безпілотник.

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