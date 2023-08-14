У тимчасово окупованому Бердянську чути гучні вибухи - очевидці

У понеділок, 14 серпня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області чути звуки вибухів.

Про це пише телеграм-канал "Бердянськ сьогодні".

Телеграм-канал з посиланням на очевидців повідомляє про гучні вибухи в районі тимчасово окупованого Бердянська. Люди нарахували щонайменше 10 вибухів.

Очевидці стверджують, що звуки лунали за межами міста. Наразі офіційної інформації про це немає.

"У Бердянську гучно! Місцеві мешканці повідомляють про більше 10 звуків вибухів. Звук за межами міста!", - повідомляють у Мережі.

Нагадаємо, 12 серпня місцеві також повідомляли про звуки вибухів та публікували фото з місця інциденту.

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